В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР два мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника.
- Среди пострадавших есть подросток.
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Два жителя Горловки в ДНР, включая подростка, ранены в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Горловке ранены два мирных жителя 2008 и 2011 годов рождения", – написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18