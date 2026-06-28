В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Пролетарский Белгородской области женщина получила акубаротравму в результате атаки украинского FPV-дрона на коммерческий объект.
- В Краснояружском и Шебекинском округах FPV-дроны повредили предприятие и частный дом.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму в результате атаки украинского FPV-дрона на коммерческий объект в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект женщина получила акубаротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась. В здании повреждены остекление и входная группа", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в Краснояружском округе в селе Вязовое FPV-дрон ударил по предприятию, повредив кровлю и инфраструктуру, а в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно, повредив окна, забор частного дома и автомобиль.