В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму в результате атаки украинского FPV-дрона на коммерческий объект в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

Также, по данным ведомства, в Краснояружском округе в селе Вязовое FPV-дрон ударил по предприятию, повредив кровлю и инфраструктуру, а в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно, повредив окна, забор частного дома и автомобиль.