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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 28.06.2026
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13:19 28.06.2026
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Пролетарский Белгородской области женщина получила акубаротравму в результате атаки украинского FPV-дрона на коммерческий объект.
  • В Краснояружском и Шебекинском округах FPV-дроны повредили предприятие и частный дом.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Женщина получила акубаротравму в результате атаки украинского FPV-дрона на коммерческий объект в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект женщина получила акубаротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась. В здании повреждены остекление и входная группа", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в Краснояружском округе в селе Вязовое FPV-дрон ударил по предприятию, повредив кровлю и инфраструктуру, а в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно, повредив окна, забор частного дома и автомобиль.
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