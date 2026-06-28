Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский не остановился после обвинений Варшавы в героизации нацистов на Украине, заявила Ева Зайончковская-Герник.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не остановился после обвинений Варшавы в героизации нацистов на Украине, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в Владимир Зеленский не остановился после обвинений Варшавы в героизации нацистов на Украине, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X

"Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Видите ли вы здесь хоть каплю благодарности нашей стране за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила? Почему он не был таким высокомерным и не произносил таких речей раньше? Потому что он искал лоха и нашел его в лице польских властей", — подчеркнула она.

По мнению депутата ЕП, Зеленский не только отвергает обвинения Варшавы из-за чествования нацистов на Украине, "он идет еще дальше и показывает нам средний палец".

Ранее глава киевского режима заявил, что никто и никогда не скажет Украине, кому быть благодарными или "каких героев уважать".

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.