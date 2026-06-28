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"Очередная пощечина": экс-премьер Польши набросился на Зеленского - РИА Новости, 28.06.2026
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21:23 28.06.2026
"Очередная пощечина": экс-премьер Польши набросился на Зеленского

Моравецкий: Польша получила пощечину от Зеленского из-за политики Туска

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матеуш Моравецкий заявил, что действия Владимира Зеленского по отношению к Варшаве — это следствие политики премьер-министра Польши Дональда Туска.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил экс-премьер страны и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.
"Слова и действия Зеленского — это очередная пощечина, нанесенная Польше, и являющаяся следствием подхалимской политики Дональда Туска. Вместо того, чтобы рука об руку с президентом Каролем Навроцким защищать национальную память, Туск позволяет Киеву переступать красные линии", — написал он в соцсети X.
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По словам Моравецкого, Варшава не давала согласия на размывание ответственности за Волынскую резню и унижение Польши.
Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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