Краткий пересказ от РИА ИИ Матеуш Моравецкий заявил, что действия Владимира Зеленского по отношению к Варшаве — это следствие политики премьер-министра Польши Дональда Туска.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил экс-премьер страны и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

"Слова и действия Зеленского — это очередная пощечина, нанесенная Польше , и являющаяся следствием подхалимской политики Дональда Туска. Вместо того, чтобы рука об руку с президентом Каролем Навроцким защищать национальную память, Туск позволяет Киеву переступать красные линии", — написал он в соцсети X

По словам Моравецкого, Варшава не давала согласия на размывание ответственности за Волынскую резню и унижение Польши.

Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.