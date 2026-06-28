Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытки Зеленского добиться депортации украинцев из стран ЕС объясняются невозможностью воспользоваться мобилизационным потенциалом Украины, заявили в российских силовых структурах.
- Большая часть подлежащих мобилизации на Украине имеют бронь, поскольку работают на предприятиях критически важной инфраструктуры.
- В ряде стран Евросоюза начали принудительно возвращать на Украину граждан, нарушивших миграционное законодательство или утративших основания для пребывания.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского добиться депортации украинцев из стран ЕС объясняются тем, что он не может воспользоваться мобилизационным потенциалом Украины, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, большая часть подлежащих мобилизации на Украине имеют бронь, поскольку работают на предприятиях критически важной инфраструктуры.
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"Большая часть из этого числа (потенциально подлежащих мобилизации - ред.) забронирована от мобилизации и работает действительно на предприятиях критически важной инфраструктуры. Эти статистические данные объясняют лихорадочные попытки Зеленского добиться принудительной депортации (украинского - ред.) мужского населения из стран ЕС", — сказал он.
Ранее издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко сообщало, что в ряде стран Евросоюза начали принудительно возвращать на Украину граждан, нарушивших миграционное законодательство или утративших основания для пребывания. Кроме того, по данным европейских СМИ, в ЕС обсуждается возможность ограничения действия программ временной защиты для украинских мужчин призывного возраста в случае их дальнейшего продления.