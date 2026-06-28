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"Большая часть из этого числа (потенциально подлежащих мобилизации - ред.) забронирована от мобилизации и работает действительно на предприятиях критически важной инфраструктуры. Эти статистические данные объясняют лихорадочные попытки Зеленского добиться принудительной депортации (украинского - ред.) мужского населения из стран ЕС", — сказал он.