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"Давно подтираешься?" Новое заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 28.06.2026
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15:10 28.06.2026 (обновлено: 18:25 28.06.2026)

"Давно подтираешься?" Новое заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно комментируют заявление Владимира Зеленского по случаю Дня Конституции Украины.
  • В комментариях пользователи критикуют Зеленского и выражают недовольство отсутствием выборов и ограничениями свободы слова и вероисповедания в стране.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он поздравил украинцев с Днем Конституции страны.
"Конституция обязывает вас проводить выборы. Чего вы боитесь, Зеленский?" — написал один из комментаторов.
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"Бла-бла-бла, иди понюхай еще. Демократия, закон. Ага, конечно. На бумаге это выглядит хорошо, но в реальности же Украина — прогнившее, коррумпированное и нацистское государство", — отметил другой.
"Это тот самый документ, которым ты уже давно подтираешься?" — поинтересовался третий.
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"Сегодняшний день — идеальное время, чтобы внимательно взглянуть на себя. Действительно ли демократично запрещать все оппозиционные и критически настроенные СМИ? Допустимо ли вообще ограничивать свободу вероисповедания? Еще раз внимательно проанализируйте свои действия и глубоко постыдитесь", — высказался еще один пользователь.
"Согласно Конституции Украины, ваш срок полномочий истек в мае 2024 года. С тех пор вы больше не президент, так что заткнитесь!" — заключили читатели.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что если глава киевского режима так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют уважать права русских.
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