"Давно подтираешься?" Новое заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно комментируют заявление Владимира Зеленского по случаю Дня Конституции Украины.

В комментариях пользователи критикуют Зеленского и выражают недовольство отсутствием выборов и ограничениями свободы слова и вероисповедания в стране.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он поздравил украинцев с Днем Конституции страны.

"Конституция обязывает вас проводить выборы. Чего вы боитесь, Зеленский ?" — написал один из комментаторов.

"Бла-бла-бла, иди понюхай еще. Демократия, закон. Ага, конечно. На бумаге это выглядит хорошо, но в реальности же Украина — прогнившее, коррумпированное и нацистское государство", — отметил другой.

"Это тот самый документ, которым ты уже давно подтираешься?" — поинтересовался третий.

"Сегодняшний день — идеальное время, чтобы внимательно взглянуть на себя. Действительно ли демократично запрещать все оппозиционные и критически настроенные СМИ? Допустимо ли вообще ограничивать свободу вероисповедания? Еще раз внимательно проанализируйте свои действия и глубоко постыдитесь", — высказался еще один пользователь.

"Согласно Конституции Украины, ваш срок полномочий истек в мае 2024 года. С тех пор вы больше не президент, так что заткнитесь!" — заключили читатели.