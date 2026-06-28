Рейтинг@Mail.ru
Юрист из США дал совет мужчинам по женитьбе с американками - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:13 28.06.2026 (обновлено: 09:48 28.06.2026)
Юрист из США дал совет мужчинам по женитьбе с американками

Приехавшим на ЧМ грозит запрет на въезд в США из-за брака с американками

© REUTERS / Bernadett SzaboЭпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026
Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повышенный интерес жительниц США к иностранным болельщикам во время чемпионата мира по футболу может привести к пожизненному запрету на въезд в Штаты для гостей турнира.
  • Туристические визы не предназначены для поездки в США с целью вступления в брак, и Служба гражданства и иммиграции США может провести расследование на предмет наличия такого замысла у иностранца.
  • Наличие плана вступить в брак при поездке по временной визе может рассматриваться как мошенничество в сфере миграции и привести к отказу в изменении статуса или постоянному запрету на въезд в США.
НЬЮ-ЙОРК, 28 июн - РИА Новости. Повышенный интерес к иностранным болельщикам у жительниц США во время чемпионата мира по футболу может обернуться для гостей турнира пожизненным запретом на въезд в Штаты, заявил РИА Новости старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере.
Американки в поисках пары среди иностранных болельщиков уже попадают в СМИ с цитатами: "Пусть даже не знает английского, лишь бы "горячий"". В городах проведения матчей растет аудитория приложений для знакомств. Соцсети заполнили ролики, где американки рассказывают о свиданиях с зарубежными фанатами и объявляют охоту на женихов конкретных национальностей. При этом некоторые девушки открыто признаются, что рассматривают брак как отличный повод уехать из США.
"Туристические визы не предназначены для путешествия в США с целью вступления в брак. Служба гражданства и иммиграции США не только захочет подтвердить, что брак настоящий, они также могут провести расследование на предмет того, был ли у иностранца, который прибыл в США по временной визе, план вступить в брак", - сказал Линдпере.
По его словам, наличие такого замысла "может рассматриваться как мошенничество в сфере миграции и привести к отказу в изменении статуса или даже постоянному запрету на въезд в США".
Как заявил адвокат, для цели вступления в брак есть специальная разновидность визы.
Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Гостей ЧМ предупредили о больших расходах на суды из-за просроченных виз
16 июня, 04:07
 
ФутболВ миреСШАЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала