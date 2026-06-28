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В Запорожской области из-за атак ВСУ погиб человек - РИА Новости, 28.06.2026
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12:49 28.06.2026 (обновлено: 12:51 28.06.2026)
В Запорожской области из-за атак ВСУ погиб человек

В Запорожской области из-за атак ВСУ погиб человек, шестеро пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один житель Запорожской области погиб от атак ВСУ за сутки.
  • Шестеро человек пострадали, зафиксировано не менее 18 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Один житель Запорожской области погиб и шестеро пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За сутки от рук киевских террористов пострадали 6 человек, один мирный житель погиб", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего за сутки зафиксировано не менее 18 фактов варварских атак противника с использованием беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую область.
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