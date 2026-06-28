В Запорожской области из-за атак ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один житель Запорожской области погиб от атак ВСУ за сутки.
- Шестеро человек пострадали, зафиксировано не менее 18 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Один житель Запорожской области погиб и шестеро пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, всего за сутки зафиксировано не менее 18 фактов варварских атак противника с использованием беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую область.
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