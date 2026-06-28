Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что если Запад считает, что Украина побеждает, то западным лидерам следует просто подождать.
- Путин подчеркнул, что российские войска будут делать все для достижения целей специальной военной операции.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад должен просто подождать, если он считает, что Украина на самом деле "побеждает", а войска РФ будут делать свою работу, заявил президент России Владимир Путин.
"Если все это так и есть на самом деле и Украина "побеждает", то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции", - сказал российский лидер автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.