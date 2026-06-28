Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Западом режима на Украине ведет к необратимому уничтожению целой нации.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Поддержка Западом нацистского режима на Украине ведет к необратимому уничтожению целой нации, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Поддержка антинародного нацистского режима в Киеве привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет, по сути, к необратимому уничтожению целой нации", - сказал Медведев.