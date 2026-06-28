До конца надеялся на Россию. Как Запад расправился с противником НАТО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Война, переворот, арест и смерть в камере — дело Слободана Милошевича стало символом предвзятости и двойных стандартов западного правосудия. Об одном из самых громких процессов Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) — в материале РИА Новости.

Неслучайное число

Ордер на арест Милошевича в Гааге подписали в мае 1999 года, как раз когда самолеты НАТО активно бомбили Югославию. Он оставался легитимным президентом, не собирался уходить из политики и тем более отвечать за что-либо перед Западом.

© AP Photo / APTN Белград во время бомбардировки © AP Photo / APTN Белград во время бомбардировки

Переломным моментом стали президентские выборы в 2000-м: главный соперник Милошевича, оппозиционер Воислав Коштуница, опередил его на несколько процентов, но, по данным властей, не смог набрать абсолютного большинства. Сторонники Коштуницы это отрицали.

Прозападная оппозиция, требуя признать победу Коштуницы, организовала серию уличных протестов, получивших название "бульдозерная революция". Так пресса окрестила эти беспорядки после того, как активисты штурмовали одно из административных зданий с помощью бульдозера.

Под сильным давлением Милошевич покинул пост, не теряя надежды на продолжение политической борьбы, — а в обществе его по-прежнему широко поддерживали. Однако новые югославские власти ради снятия санкций и западных кредитов вскоре предрешили его судьбу. Первого апреля 2001 года Милошевича арестовали на его вилле в Белграде.

© AP Photo / Pool Бывший президент Югославии Слободан Милошевич во время выступления перед трибуналом по военным преступлениям в Гааге. 3 июля 2001 года © AP Photo / Pool Бывший президент Югославии Слободан Милошевич во время выступления перед трибуналом по военным преступлениям в Гааге. 3 июля 2001 года

Премьер Зоран Джинджич заверял негодующих сербов, что Милошевича будут судить на родине и не передадут в МТБЮ. На самом же деле именно по инициативе Джинджича с момента ареста шла секретная подготовка передачи бывшего югославского лидера в Гаагу. Туда его тайно вывезли 28 июня 2001-го и поместили в следственный изолятор.

Экстрадиция состоялась в национальный праздник Видовдан — годовщину знаменитой битвы с турками-османами в 1389 году на Косовом поле. Сербы чтут это событие как символ героического сопротивления внешней экспансии.

"Милошевича должны были выдать на Видовдан, чтобы подвергнуть страну максимальному, наихудшему унижению", — отмечал президент Сербии Александр Вучич.

Примечательно, что 28 июня произошло и другое поворотное событие для сербской и мировой истории. В этот день 1914 года сербский националист Гаврило Принцип застрелил в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны.

Первая жертва

После смерти Иосипа Броза Тито в 1980 году межэтническая напряженность и сепаратистские настроения начали быстро поглощать Югославию. На щит были подняты национальные, языковые и религиозные противоречия. Особенно острые конфликты нарастали между сербами, хорватами, боснийцами и косовскими албанцами.

В 1986-м Милошевича избрали председателем президиума ЦК Союза коммунистов Сербии, и вскоре он стал одним из главных защитников этнических сербов в стране.

"Это — ваша земля, это — ваши домашние очаги, поля и сады, это — ваша история. Вы не должны оставлять эту землю только потому, что жизнь здесь трудна, потому что вы подвергаетесь унижениям. Сербы и черногорцы никогда не пасовали перед трудностями, никогда не отступали в часы сражений. Вы должны оставаться здесь — во имя ваших предков и ваших потомков. Югославии нет без Косово!" — говорил Милошевич в разгар антисербских выступлений в Косово.

После объявления независимости Словенией и Хорватией он поддержал отправку в эти республики Югославской народной армии для защиты сербского населения. Заполыхали балканские войны. Страны НАТО и в первую очередь США активно поддерживали распад Югославии и не скрывали симпатий к новоиспеченным государствам, несмотря на открытые притеснения сербов, которых западные СМИ выставляли едва ли не главными виновниками кровопролития.

© AP Photo / Michel Euler Солдат югославской армии стоит у машины после перестрелки с сотрудниками сил обороны Словении в Брежице, 1991 год © AP Photo / Michel Euler Солдат югославской армии стоит у машины после перестрелки с сотрудниками сил обороны Словении в Брежице, 1991 год

Еще в 1993 году Милошевич заявил о разделении Западом мира на "хороших и плохих". "Хорошие" — это те, кто во Второй мировой войне был с фашистами и проиграл войну. А "плохие" — те, кто не был с ними и выиграл войну", — отмечал он. По его словам, Югославия стала первой жертвой политики реваншизма.

Последняя надежда

Массовые убийства боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, геноцид албанцев в Косово и нарушение Женевских конвенций — лишь часть преступлений, ответственным за которые обвинение МТБЮ хотело назначить экс-президента Югославии.

Милошевич впервые предстал перед трибуналом 3 июля 2001-го. Он отказался от адвокатов и защищал себя сам. Правомерность ареста категорически отвергал. В речах доказывал собственную невиновность, обличал внешнюю политику Запада и предвзятость судей, которые, по его мнению, стремились оправдать агрессию НАТО.

© AP Photo / Amel Emric Боснийская женщина плачет, наблюдая по телевизору за трибуналом над Слободаном Милошевичем. 14 февраля 2002 года © AP Photo / Amel Emric Боснийская женщина плачет, наблюдая по телевизору за трибуналом над Слободаном Милошевичем. 14 февраля 2002 года

Британский историк Марко Хоэре отмечал, что почти 70% обвиняемых на трибунале были этническими сербами или черногорцами. Хорваты — лишь 18%. При этом почти все военно-политическое руководство боснийских и хорватских сербов оказалось на скамье подсудимых.

Многим представителям других сторон конфликта удалось избежать ответственности. Показательным было оправдание хорватских генералов Анте Готовины и Младена Маркача, обвиняемых в этнических чистках сербского мирного населения. Никто из руководства НАТО, несмотря на множество фактов военных преступлений, вообще привлечен не был.

На суде в защиту Милошевича выступали бывший глава правительства СССР Николай Рыжков и экс-премьер России Евгений Примаков. Последний, в частности, опровергал преследование Милошевичем цели построить "Великую Сербию".

© AP Photo / ITAR-TASS Евгений Примаков © AP Photo / ITAR-TASS Евгений Примаков

Самочувствие Милошевича тем временем ухудшалось. Он требовал у суда дать ему возможность пройти лечение у российских врачей, потому что доверял только им, так как подозревал Гаагу в намеренном вреде собственному здоровью. Об этом он написал в письме в МИД России.

Москва была готова принять бывшего югославского лидера с гарантией его возвращения на трибунал. Но через несколько дней после отправки письма, 11 марта 2006 года, Милошевич скончался.

"МТБЮ убил Милошевича, потому что не смог победить. Убили его очень подлым способом: голландские врачи официально лечили его от сердечного заболевания, но кто-то в тюрьме приказал ежедневно давать и тяжелые антибиотики, используемые для лечения лепры и туберкулеза, — указывал лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель. — А эти препараты, как известно, блокируют действие лекарств для сердца".