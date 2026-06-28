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Захарова прокомментировала установку памятника Мазепе в Киеве - РИА Новости, 28.06.2026
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17:52 28.06.2026
Захарова прокомментировала установку памятника Мазепе в Киеве

Захарова о памятнике Мазепе: украинцам заполняют черепную коробку оловом лжи

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Fotolia / aviavlad
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала установку памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве.
  • Она заявила, что украинскому народу "заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи".
  • Дипломат отметила, что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу и назвала планы по установке бюста Мазепе возле Успенского собора лавры показателем уровня мракобесия киевского режима.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установку памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве, заявила, что украинскому народу в XXI веке заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи.
Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского, анонсировавшего ранее в воскресенье, что памятник Мазепе будет установлен на бульваре Шевченко в Киеве.
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"Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народ заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что поэт называл Мазепу "приблудой", "проклятым" и даже "псом", и отметила, что "приблудный пес Мазепа" соединил судьбу с "великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко" лишь благодаря решению "наркодиктатора", в очередной раз предавшего своих собственных предков.
Зеленский анонсировал установку памятника на фоне открытия другого памятного знака Мазепе - бюста на территории Киево-Печерской лавры. Захарова заявляла в этой связи, что планы по установке бюста преданному анафеме гетману возле Успенского собора лавры показывают уровень мракобесия, до которого скатился киевский режим. При этом Захарова напомнила, что в декабре 2025 года этот бюст уже выставили в одном из музейных помещений лавры.
Иван Мазепа (Мазепа Колединский) в 1687 году был избран гетманом "войска Запорожского обеих сторон Днепра". Длительное время был одним из ближайших сподвижников царя Петра I, но в 1707 году вступил в тайные переговоры с Карлом XI, затем открыто присоединился к противникам России в Северной войне. Петр I избрал нового гетмана, а митрополит Киевский объявил Мазепе церковную анафему. Многие из приверженцев Мазепы перешли на сторону России, у него осталась лишь горстка сторонников. Попытки Мазепы вступить в переговоры о возвращении в русское подданство были отвергнуты царем. После разгрома шведов в Полтавском сражении Мазепа вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры, где и умер 8 сентября (по старому стилю 28 августа) 1709 года.
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