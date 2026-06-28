Захарова прокомментировала установку памятника Мазепе в Киеве

Она напомнила, что поэт называл Мазепу "приблудой", "проклятым" и даже "псом", и отметила, что "приблудный пес Мазепа" соединил судьбу с "великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко" лишь благодаря решению "наркодиктатора", в очередной раз предавшего своих собственных предков.

Зеленский анонсировал установку памятника на фоне открытия другого памятного знака Мазепе - бюста на территории Киево-Печерской лавры. Захарова заявляла в этой связи, что планы по установке бюста преданному анафеме гетману возле Успенского собора лавры показывают уровень мракобесия, до которого скатился киевский режим. При этом Захарова напомнила, что в декабре 2025 года этот бюст уже выставили в одном из музейных помещений лавры.

Иван Мазепа (Мазепа Колединский) в 1687 году был избран гетманом "войска Запорожского обеих сторон Днепра". Длительное время был одним из ближайших сподвижников царя Петра I, но в 1707 году вступил в тайные переговоры с Карлом XI, затем открыто присоединился к противникам России в Северной войне. Петр I избрал нового гетмана, а митрополит Киевский объявил Мазепе церковную анафему. Многие из приверженцев Мазепы перешли на сторону России, у него осталась лишь горстка сторонников. Попытки Мазепы вступить в переговоры о возвращении в русское подданство были отвергнуты царем. После разгрома шведов в Полтавском сражении Мазепа вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры, где и умер 8 сентября (по старому стилю 28 августа) 1709 года.