Путин рассказал о прорыве бойцов ВС России на Добропольском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ на добропольском направлении прорвали считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений, рассказал Путин.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВС РФ на добропольском направлении прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, заявил президент России Владимир Путин.
"На добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерного заграждения", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.