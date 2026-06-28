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Путин рассказал о прорыве бойцов ВС России на Добропольском направлении - РИА Новости, 28.06.2026
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22:56 28.06.2026
Путин рассказал о прорыве бойцов ВС России на Добропольском направлении

Путин: ВС РФ на добропольском направлении прорвали трехрядную линию заграждений

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ на добропольском направлении прорвали считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений, рассказал Путин.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВС РФ на добропольском направлении прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, заявил президент России Владимир Путин.
"На добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерного заграждения", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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