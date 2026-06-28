В Харькове и Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове и Сумах на Украине прогремели взрывы.
- В частях Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областей звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове и Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове были слышны взрывы... В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской областей.
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