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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2026
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02:07 28.06.2026 (обновлено: 02:37 28.06.2026)
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
  • В Киеве была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне объявленной воздушной тревоги.
Киеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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