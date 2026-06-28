Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
- В Киеве была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне объявленной воздушной тревоги.
"В Киеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.