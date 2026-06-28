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Путин: террористические вылазки Киева не влияют на ситуацию на фронте - РИА Новости, 28.06.2026
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22:17 28.06.2026
Путин: террористические вылазки Киева не влияют на ситуацию на фронте

Путин: террористические вылазки Украины не влияют на ситуацию на фронте

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что террористические вылазки Киева не влияют на ситуацию на линии боевого соприкосновения.
  • По словам Путина, удары по инфраструктуре не меняют положение на фронте.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Террористические вылазки Киева не влияют на ситуацию на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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