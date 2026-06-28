Хинштейн сообщил о выдвижении курских ветеранов СВО на выборы в Госдуму

"Могу сказать, что от Курской области , конечно же, в Госдуму мы будем выдвигать и ветеранов СВО, надеюсь, съезд поддержит", - рассказал Хинштейн ИС "Вести" .

"Я могу вам сказать, что у нас в процедуре праймериз участвовали 15 участников СВО - и в Госдуму, и в областную думу, они у нас совмещены. И абсолютное большинство победило. Это наглядная оценка людьми, курянами, отношения к нашим ветеранам, нашим фронтовикам и к необходимости изменений", - добавил он.