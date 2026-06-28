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Хинштейн сообщил о выдвижении курских ветеранов СВО на выборы в Госдуму - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
19:24 28.06.2026
Хинштейн сообщил о выдвижении курских ветеранов СВО на выборы в Госдуму

Хинштейн сообщил о выдвижении курских ветеранов СВО на выборы в ГД от региона

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хинштейн сообщил, что ветераны специальной военной операции будут выдвинуты на выборы в Государственную Думу от Курской области.
  • В праймериз приняли участие 15 ветеранов СВО, и абсолютное большинство из них победило.
КУРСК, 28 июн – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции будут выдвинуты на выборы в Государственную Думу от Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«

"Могу сказать, что от Курской области, конечно же, в Госдуму мы будем выдвигать и ветеранов СВО, надеюсь, съезд поддержит", - рассказал Хинштейн ИС "Вести".

Глава региона также сообщил, что в праймериз приняли участие 15 ветеранов СВО и большинство из них победило.
"Я могу вам сказать, что у нас в процедуре праймериз участвовали 15 участников СВО - и в Госдуму, и в областную думу, они у нас совмещены. И абсолютное большинство победило. Это наглядная оценка людьми, курянами, отношения к нашим ветеранам, нашим фронтовикам и к необходимости изменений", - добавил он.
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Выборы в Государственную думуКурская областьАлександр ХинштейнГосдума РФОбществоПолитикаСпецоперация
 
 
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