ВСУ ударили по почтовой машине в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по почтовой машине в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали гражданский транспорт, в том числе грузовик, а также машину, перевозящую молочную продукцию.