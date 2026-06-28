ВСУ ударили по почтовой машине в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска ударили по почтовой машине в Запорожской области, пострадавших нет.
- За прошедшие сутки ВСУ атаковали гражданский транспорт, включая грузовик и машину, перевозящую молочную продукцию, а также нанесли удар по автомобилям на стоянке МУП «Городской транспорт» в Мелитополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по почтовой машине в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В районе села Константиновка Мелитопольского городского округа атаке подвергся автомобиль "Почты Таврии". Транспорт сгорел, но люди, к счастью, не пострадали", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали гражданский транспорт, в том числе грузовик, а также машину, перевозящую молочную продукцию.
"В городе Мелитополе нанесен удар по автомобилям на специализированной стоянке МУП "Городской транспорт". Автотехника повреждена, люди не пострадали", - подчеркнул губернатор.