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ВСУ ударили по почтовой машине в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2026
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13:17 28.06.2026
ВСУ ударили по почтовой машине в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали почтовую машину в Мелитополе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ударили по почтовой машине в Запорожской области, пострадавших нет.
  • За прошедшие сутки ВСУ атаковали гражданский транспорт, включая грузовик и машину, перевозящую молочную продукцию, а также нанесли удар по автомобилям на стоянке МУП «Городской транспорт» в Мелитополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по почтовой машине в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В районе села Константиновка Мелитопольского городского округа атаке подвергся автомобиль "Почты Таврии". Транспорт сгорел, но люди, к счастью, не пострадали", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали гражданский транспорт, в том числе грузовик, а также машину, перевозящую молочную продукцию.
"В городе Мелитополе нанесен удар по автомобилям на специализированной стоянке МУП "Городской транспорт". Автотехника повреждена, люди не пострадали", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКонстантиновкаМелитопольЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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