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Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.06.2026
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12:08 28.06.2026 (обновлено: 12:14 28.06.2026)
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих в зоне ответственности подразделений российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение.
  • Нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Север", которые улучшили свое тактическое положение, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили свое тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнее Песчаное, Лужки и Петрушевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Москалевка, Землянки, Рубежное, Старица и Сосновый Бор.
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