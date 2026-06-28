Рейтинг@Mail.ru
СМИ: восстановление базы США в Бахрейне потребует 400 миллионов долларов - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 28.06.2026
СМИ: восстановление базы США в Бахрейне потребует 400 миллионов долларов

WSJ: восстановление базы ВМС США в Бахрейне потребует 400 миллионов долларов

© СоцсетиБаза США в Бахрейне подверглась ракетному удару Ирана
База США в Бахрейне подверглась ракетному удару Ирана - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Соцсети
База США в Бахрейне подверглась ракетному удару Ирана
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восстановление базы ВМС США в Бахрейне, поврежденной в результате ударов, может потребовать 400 миллионов долларов.
  • Повреждения на базе получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи.
  • Военное руководство США рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне и сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Восстановление базы ВМС США в Бахрейне, поврежденной в результате ударов за время конфликта на Ближнем Востоке, может потребовать 400 миллионов долларов, утверждает газета Wall Street Journal.
Издание напоминает, что с конца февраля по июнь база ВМС США в Бахрейне подвергалась ударам. В частности, повреждения получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
МИД Ирана осудил удары США по югу страны
Вчера, 07:45
"На постройку тех же зданий, что были повреждены на базе ВМС в Бахрейне, может уйти 400 миллионов долларов", - сообщает газета с опорой на анализ общедоступной модели оценки затрат министерства войны США и отчетов о закупках.
Издание подчеркивает, что сумма не покрывает другие расходы, например на укрепление базы.
Газета Wall Sreet Journal ранее со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, утверждала, что военное руководство США сейчас рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне, сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или их функций на запад.
Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе
Вчера, 11:54
 
В миреСШАБахрейнКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала