СМИ: восстановление базы США в Бахрейне потребует 400 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восстановление базы ВМС США в Бахрейне, поврежденной в результате ударов, может потребовать 400 миллионов долларов.
- Повреждения на базе получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи.
- Военное руководство США рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне и сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Восстановление базы ВМС США в Бахрейне, поврежденной в результате ударов за время конфликта на Ближнем Востоке, может потребовать 400 миллионов долларов, утверждает газета Wall Street Journal.
Издание напоминает, что с конца февраля по июнь база ВМС США в Бахрейне подвергалась ударам. В частности, повреждения получили штаб командования и множество других построек, включая два терминала спутниковой связи.
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"На постройку тех же зданий, что были повреждены на базе ВМС в Бахрейне, может уйти 400 миллионов долларов", - сообщает газета с опорой на анализ общедоступной модели оценки затрат министерства войны США и отчетов о закупках.
Издание подчеркивает, что сумма не покрывает другие расходы, например на укрепление базы.
Газета Wall Sreet Journal ранее со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, утверждала, что военное руководство США сейчас рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне, сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или их функций на запад.
Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.