СМИ: восстановление базы США в Бахрейне потребует 400 миллионов долларов

Газета Wall Sreet Journal ранее со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, утверждала, что военное руководство США сейчас рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне, сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или их функций на запад.

Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку на многочисленные цели в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.