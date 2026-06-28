Футболист ЦСКА Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы связки колена

"У Максима Воронова частичное повреждение наружной боковой связки. В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от одного до трех месяцев. В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ПФК ЦСКА, после чего мы дополнительно сообщим о более точных сроках", - отмечается в заявлении.