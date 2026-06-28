Футболист ЦСКА Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы связки колена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского ЦСКА Максим Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы наружной боковой связки колена.
- Восстановление Максима Воронова и необходимость хирургического вмешательства будут определены в зависимости от хода лечения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Максим Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы наружной боковой связки колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"У Максима Воронова частичное повреждение наружной боковой связки. В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от одного до трех месяцев. В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ПФК ЦСКА, после чего мы дополнительно сообщим о более точных сроках", - отмечается в заявлении.
Воронову 18 лет. Он перешел в ЦСКА из екатеринбургского "Урала" в январе. Форвард провел за армейцев десять матчей в различных турнирах.