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Футболист ЦСКА Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы связки колена - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
22:50 28.06.2026
Футболист ЦСКА Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы связки колена

Футболист ЦСКА Воронов пропустит от месяца до трех из-за травмы связки колена

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОАЭ. Футбол. Зимний Кубок РПЛ. ЦСКА – "Динамо"
ОАЭ. Футбол. Зимний Кубок РПЛ. ЦСКА – Динамо - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского ЦСКА Максим Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы наружной боковой связки колена.
  • Восстановление Максима Воронова и необходимость хирургического вмешательства будут определены в зависимости от хода лечения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Максим Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы наружной боковой связки колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"У Максима Воронова частичное повреждение наружной боковой связки. В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от одного до трех месяцев. В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ПФК ЦСКА, после чего мы дополнительно сообщим о более точных сроках", - отмечается в заявлении.
Воронову 18 лет. Он перешел в ЦСКА из екатеринбургского "Урала" в январе. Форвард провел за армейцев десять матчей в различных турнирах.
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