Володин может возглавить региональную группу ЕР для выдвижения на выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин может возглавить региональную группу от Саратовской области в федеральном списке «Единой России» для выдвижения на выборы.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
- Одновременно с голосованием на участках пройдет дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин может возглавить региональную группу от Саратовской области федерального списка "Единой России" для выдвижения на выборы, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно презентации секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, Володин может возглавить региональную группу от Саратовской области списка "Единой России" для включения в бюллетень для тайного голосования по выдвижению на выборы.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.