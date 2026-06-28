Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис призвал Volkswagen перенести производство некоторых моделей автомобилей из Китая в Германию.

Нижняя Саксония владеет 20% акций Volkswagen и заинтересована в стабилизации занятости и загрузки производственных мощностей на своих заводах.

БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Олаф Лис призвал руководство автоконцерна Volkswagen перенести производство некоторых моделей автомобилей из Китая в Германию для сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки мощностей.

Издание Manager Magazin сообщило ранее со ссылкой на источники, что главный исполнительный директор Volkswage n Оливер Блюме планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах концерна в Германии. При этом Нижняя Саксония выступает одним из ключевых акционеров Volkswagen, владея 20% акций.

« "Если бы мы производили здесь (в Германии - ред.) автомобили, которые сейчас делаем в Китае, мы могли бы стабилизировать загрузку мощностей наших заводов", - заявил Лис в интервью агентству DPA

По его словам, смена производственной локации также откроет возможности для "новых разработок и инноваций на предприятиях" в Германии.

"Для меня речь идет о стабилизации занятости и загрузки производственных мощностей на наших заводах, а не о том, чтобы наблюдать, как другие строят новые заводы за пределами Германии", - указал Лис.