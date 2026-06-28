Премьер Нижней Саксонии призвал Volkswagen вернуть производство в Германию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис призвал Volkswagen перенести производство некоторых моделей автомобилей из Китая в Германию.
- Нижняя Саксония владеет 20% акций Volkswagen и заинтересована в стабилизации занятости и загрузки производственных мощностей на своих заводах.
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Олаф Лис призвал руководство автоконцерна Volkswagen перенести производство некоторых моделей автомобилей из Китая в Германию для сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки мощностей.
Издание Manager Magazin сообщило ранее со ссылкой на источники, что главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах концерна в Германии. При этом Нижняя Саксония выступает одним из ключевых акционеров Volkswagen, владея 20% акций.
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"Если бы мы производили здесь (в Германии - ред.) автомобили, которые сейчас делаем в Китае, мы могли бы стабилизировать загрузку мощностей наших заводов", - заявил Лис в интервью агентству DPA.
По его словам, смена производственной локации также откроет возможности для "новых разработок и инноваций на предприятиях" в Германии.
"Для меня речь идет о стабилизации занятости и загрузки производственных мощностей на наших заводах, а не о том, чтобы наблюдать, как другие строят новые заводы за пределами Германии", - указал Лис.
Агентство DPA сообщило ранее, что Volkswagen продает за 7,4 миллиарда евро контрольный пакет акций дочерней компании Everllence, которая производит крупные двигатели. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опубликованным, стоимость Everllence оценивалась в 8-9 миллиардов евро.
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