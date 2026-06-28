Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовка в Запорожской области.
- В ходе боев было уничтожено свыше взвода живой силы ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, более десяти наземных роботизированных комплексов и 23 гексакоптера типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили более взвода ВСУ при освобождении Новоселовки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
В воскресенье российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области.