Российские власти продолжат поддерживать бизнес, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат строить жилье и дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии.
- Глава государства отметил, что правительство выведет экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские власти продолжат строить жилье и дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
Глава государства отметил, что правительство справится со всеми вызовами и выведет экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям.
"Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес и передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.