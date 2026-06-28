Российские власти продолжат поддерживать бизнес, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат строить жилье и дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии.

Глава государства отметил, что правительство выведет экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские власти продолжат строить жилье и дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что правительство справится со всеми вызовами и выведет экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям.

"Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес и передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.