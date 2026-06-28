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СМИ: в Германии опасаются последствий вывода американских войск - РИА Новости, 28.06.2026
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14:20 28.06.2026
СМИ: в Германии опасаются последствий вывода американских войск

Handelsblatt: власти немецких городов опасаются последствий вывода войск США

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти немецких городов опасаются катастрофических последствий для местной экономики в случае вывода из Германии американских войск.
  • Вывод каждых двух американских солдат математически ликвидирует в Германии одно рабочее место со взносами в систему соцстрахования, согласно расчетам Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Кельнского университета.
  • В Вильзекском регионе дислоцировано около пяти тысяч американских солдат, а их ежегодный вклад в местную экономику оценивается в 650–700 миллионов евро.
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Власти немецких городов опасаются катастрофических последствий для местной экономики в случае вывода из Германии американских войск, которые эксперты уже сравнивают с закрытием крупных заводов, сообщает газета Handelsblatt.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
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"Американские войска… помимо обеспечения безопасности, выступают главным работодателем в некоторых муниципалитетах. Бургомистры опасаются катастрофических последствий в случае их вывода", - говорится в публикации.
Издание приводит слова автора профильного исследования Йоханнеса Кохемса, по оценке которого последствия вывода американских войск во многом будут схожи с эффектом от закрытия градообразующих предприятий в регионе. Так, согласно расчетам Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Кельнского университета, вывод каждых двух американских солдат математически ликвидирует в Германии одно рабочее место со взносами в систему соцстрахования.
В числе наиболее уязвимых городов называется Вильзек в Верхнем Пфальце с населением 6,5 тысячи человек, где сейчас дислоцировано около пяти тысяч американских солдат. Всего же в этом регионе проживает около 30 тысяч американцев, включая членов семей, а их ежегодный вклад в местную экономику оценивается в 650-700 миллионов евро. В этой связи новый бургомистр города Торстен Грэдлер назвал потенциальный уход американского контингента "драматическим ударом по всей экономической и социальной жизни".
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на свои источники, что армия США готовится вывести бригаду на бронемашинах Stryker из Вильзека в Верхнем Пфальце. При этом, как отмечало издание, военная база после их вывода не будет закрыта, на ней останутся еще от пяти тысяч до восьми тысяч военнослужащих.
Мерц заявил в апреле, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
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