СМИ: в Германии опасаются последствий вывода американских войск

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти немецких городов опасаются катастрофических последствий для местной экономики в случае вывода из Германии американских войск.

Вывод каждых двух американских солдат математически ликвидирует в Германии одно рабочее место со взносами в систему соцстрахования, согласно расчетам Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Кельнского университета.

В Вильзекском регионе дислоцировано около пяти тысяч американских солдат, а их ежегодный вклад в местную экономику оценивается в 650–700 миллионов евро.

БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Власти немецких городов опасаются катастрофических последствий для местной экономики в случае вывода из Германии американских войск, которые эксперты уже сравнивают с закрытием крупных заводов, сообщает газета Власти немецких городов опасаются катастрофических последствий для местной экономики в случае вывода из Германии американских войск, которые эксперты уже сравнивают с закрытием крупных заводов, сообщает газета Handelsblatt

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.

"Американские войска… помимо обеспечения безопасности, выступают главным работодателем в некоторых муниципалитетах. Бургомистры опасаются катастрофических последствий в случае их вывода", - говорится в публикации.

Издание приводит слова автора профильного исследования Йоханнеса Кохемса, по оценке которого последствия вывода американских войск во многом будут схожи с эффектом от закрытия градообразующих предприятий в регионе. Так, согласно расчетам Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Кельнского университета, вывод каждых двух американских солдат математически ликвидирует в Германии одно рабочее место со взносами в систему соцстрахования.

В числе наиболее уязвимых городов называется Вильзек в Верхнем Пфальце с населением 6,5 тысячи человек, где сейчас дислоцировано около пяти тысяч американских солдат. Всего же в этом регионе проживает около 30 тысяч американцев, включая членов семей, а их ежегодный вклад в местную экономику оценивается в 650-700 миллионов евро. В этой связи новый бургомистр города Торстен Грэдлер назвал потенциальный уход американского контингента "драматическим ударом по всей экономической и социальной жизни".

Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на свои источники, что армия США готовится вывести бригаду на бронемашинах Stryker из Вильзека в Верхнем Пфальце. При этом, как отмечало издание, военная база после их вывода не будет закрыта, на ней останутся еще от пяти тысяч до восьми тысяч военнослужащих.