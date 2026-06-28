В Венесуэле землетрясение повредило более 2,5 тысяч объектов инфраструктуры

МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле поврежден или разрушен 2501 объект инфраструктуры, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, также пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры - мосты, дороги и различные сооружения, всего 2501 объект.