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В Венесуэле землетрясение повредило более 2,5 тысяч объектов инфраструктуры - РИА Новости, 28.06.2026
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21:24 28.06.2026
В Венесуэле землетрясение повредило более 2,5 тысяч объектов инфраструктуры

В Венесуэле разрушительное землетрясение повредило 2501 объект инфраструктуры

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле поврежден или разрушен 2501 объект инфраструктуры.
  • Среди поврежденных или разрушенных зданий — 189 полностью обрушившихся и 585 частично поврежденных или частично обрушившихся.
  • Пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры — мосты, дороги и различные сооружения.
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле поврежден или разрушен 2501 объект инфраструктуры, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Число поврежденных или разрушенных зданий возросло до 774. Из них 189 полностью обрушились, а 585 получили повреждения или частично обрушены", - сказал Родригес на брифинге.
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По его словам, также пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры - мосты, дороги и различные сооружения, всего 2501 объект.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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