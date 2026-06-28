Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 1450 человек.
- Более 3150 пострадавших находятся в больницах.
- Общее число пострадавших от стихийного бедствия достигло 12 721 человека.
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 1450 человек, более 3,1 тысячи пострадавших находятся в больницах, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
По его словам, в больницах штата Ла-Гуайра и еще семи пострадавших регионов находятся 3150 раненых.
Родригес также сообщил, что общее число пострадавших каким-либо образом от стихийного бедствия достигло 12 721.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.