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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось - РИА Новости, 28.06.2026
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21:07 28.06.2026 (обновлено: 21:15 28.06.2026)
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 1450 человек

© REUTERS / MIGUEL MEDINAПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 1450 человек.
  • Более 3150 пострадавших находятся в больницах.
  • Общее число пострадавших от стихийного бедствия достигло 12 721 человека.
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 1450 человек, более 3,1 тысячи пострадавших находятся в больницах, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
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"В сегодняшней сводке мы должны сообщить, что число погибших достигло 1450 человек - женщин и мужчин, которые лишились жизни в результате самой страшной природной катастрофы, которую пережила наша страна за всю свою историю", - сказал Родригес на брифинге, который транслировал телеканал VTV.

По его словам, в больницах штата Ла-Гуайра и еще семи пострадавших регионов находятся 3150 раненых.
Родригес также сообщил, что общее число пострадавших каким-либо образом от стихийного бедствия достигло 12 721.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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