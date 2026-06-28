Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось

«

"В сегодняшней сводке мы должны сообщить, что число погибших достигло 1450 человек - женщин и мужчин, которые лишились жизни в результате самой страшной природной катастрофы, которую пережила наша страна за всю свою историю", - сказал Родригес на брифинге, который транслировал телеканал VTV.