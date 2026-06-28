Угарте выбыл из-за поврежденной на ЧМ крестообразной связки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уругвайский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте получил травму крестообразной связки колена.
- Травма была получена в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Испании, Угарте был заменен на 45-й минуте.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уругвайский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте выбыл из-за травмы крестообразной связки колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Сроки восстановления 25-летнего игрока не уточняются.
Угарте перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2024 году из французского "Пари Сен-Жермен". В составе "красных дьяволов" он провел 69 матчей и забил два мяча.