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Угарте выбыл из-за поврежденной на ЧМ крестообразной связки - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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23:29 28.06.2026
Угарте выбыл из-за поврежденной на ЧМ крестообразной связки

Футболист "Манчестер Юнайтед" Угарте выбыл из-за травмы крестообразной связки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбольные мячи
Футбольные мячи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте получил травму крестообразной связки колена.
  • Травма была получена в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Испании, Угарте был заменен на 45-й минуте.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уругвайский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте выбыл из-за травмы крестообразной связки колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Уругваец получил повреждение в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Испании (0:1) и был заменен на 45-й минуте. Сборная Уругвая не смогла выйти из группы и завершила участие в турнире.
Сроки восстановления 25-летнего игрока не уточняются.
Угарте перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2024 году из французского "Пари Сен-Жермен". В составе "красных дьяволов" он провел 69 матчей и забил два мяча.
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ФутболСпортИспанияУругвайМануэль УгартеМанчестер ЮнайтедПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЧМ по футболу 2026
 
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