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СМИ: удары Ирана не привели к значительным последствиям для объектов США - РИА Новости, 28.06.2026
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05:15 28.06.2026
СМИ: удары Ирана не привели к значительным последствиям для объектов США

Reuters: удары Ирана не привели к значительным последствиям для объектов США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ответные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке не привели к значительному ущербу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
  • КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника утверждает, что ответные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке в воскресенье не привели к значительному ущербу.
"Отсутствуют сообщения о жертвах со стороны США или серьезных ударах или ущербе объектам США в регионе", - говорится в материале агентства.
Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.
После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.
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