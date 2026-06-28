Циципас во второй раз объявил о прекращении сотрудничества с отцом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о прекращении сотрудничества со своим отцом Апостолосом Циципасом как с тренером.
- Стефанос Циципас занимает 88-е место в рейтинге ATP, его наивысшей позицией было третье место в августе 2021 года.
- Последний титул Циципас завоевал в марте 2025 года, выиграв турнир ATP 500 в Дубае.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас во второй раз объявил о прекращении сотрудничества со своим отцом Апостолосом Циципасом как с тренером.
Циципас занимает 88-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его наивысшей позицией было третье место (август 2021 года). Последний титул грек завоевал в марте 2025 года, выиграв турнир ATP 500 в Дубае. Эта победа стала для него 12-й на уровне ATP и первой на турнирах данной категории, где ранее он 11 раз уступал в финалах.
"В последнее время я ощущал, что присутствие отца рядом дает мне чувство комфорта, но именно это не позволяло сделать следующий шаг и изменить что-то в моей карьере. Конечно, я очень люблю его и желаю ему только лучшего, но сейчас я думаю о себе и о том, что лучше именно для меня. Это сложно, потому что мы провели вместе много лет в туре. Но считаю, что в будущем мы больше не будем работать вместе. Я хочу сам принимать решения и самостоятельно определять направление своей карьеры. У меня есть идеи, которые, как мне кажется, уже не совпадают с тем, как мы работали в последнее время. Любому родителю было бы непросто принять такое решение, а особенно ему. Нелегко посвятить столько лет работе с собственным сыном, а затем внезапно полностью остановиться", - приводит слова Циципаса Clay.
Циципас уже прекращал сотрудничество с отцом в августе 2024 года после поражения от японца Кеи Нисикори во втором круге турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), когда публично раскритиковал его. В июне того же года тренер по физподготовке Христос Фиотакис также покинул команду грека, выразив недовольство отношением спортсмена к работе. В июле 2025 года Стефанос и Апостолос возобновили совместную работу.
Циципас и его отец завершили сотрудничество перед стартом Уимблдона. В первом круге грек сыграет с французом Юго Гастоном, матч пройдет 29 июня. На турнире Большого шлема Циципас работает с французом Тома Перреном, который входит в команду академии Патрика Муратоглу.