Циципас во второй раз объявил о прекращении сотрудничества с отцом

"В последнее время я ощущал, что присутствие отца рядом дает мне чувство комфорта, но именно это не позволяло сделать следующий шаг и изменить что-то в моей карьере. Конечно, я очень люблю его и желаю ему только лучшего, но сейчас я думаю о себе и о том, что лучше именно для меня. Это сложно, потому что мы провели вместе много лет в туре. Но считаю, что в будущем мы больше не будем работать вместе. Я хочу сам принимать решения и самостоятельно определять направление своей карьеры. У меня есть идеи, которые, как мне кажется, уже не совпадают с тем, как мы работали в последнее время. Любому родителю было бы непросто принять такое решение, а особенно ему. Нелегко посвятить столько лет работе с собственным сыном, а затем внезапно полностью остановиться", - приводит слова Циципаса Clay.