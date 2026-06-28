Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 300 военных ВС, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.