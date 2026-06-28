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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2026
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12:18 28.06.2026 (обновлено: 12:31 28.06.2026)
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции и улучшили тактическое положение.
  • Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 300 военных ВС, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и шести бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное, Чугуево, Ивановка, Межевая Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яр, Доброполье, Грузское, Сергеевка, Матяшево и Светлое Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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