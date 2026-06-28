Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели новые взрывы.
- В части Харьковской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Харькове на северо-востоке Украины, сообщает телеканал "Общественное".
В воскресенье телеканал уже сообщал о повторном взрыве в Харькове.
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"Еще один взрыв прозвучал в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
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