Путин рассказал, что нужно для скорейшего выхода из дефицита топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необходимости быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса для выхода из дефицита топлива.
- Нужно наладить необходимый объем импорта топлива.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России для выхода из дефицита топлива нужно быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Понятно, что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита (топлива - ред.). Это нужно быстрее выходить из ремонтов (объектов ТЭК - ред.), нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.