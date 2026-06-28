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Путин рассказал, что нужно для скорейшего выхода из дефицита топлива - РИА Новости, 28.06.2026
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22:47 28.06.2026 (обновлено: 23:01 28.06.2026)
Путин рассказал, что нужно для скорейшего выхода из дефицита топлива

Путин: для выхода из дефицита топлива нужно быстрее ремонтировать объекты ТЭК

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе
Заправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка автомобиля топливом на АЗС в Симферополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса для выхода из дефицита топлива.
  • Нужно наладить необходимый объем импорта топлива.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. России для выхода из дефицита топлива нужно быстрее выходить из ремонтов объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Понятно, что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита (топлива - ред.). Это нужно быстрее выходить из ремонтов (объектов ТЭК - ред.), нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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