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Правительство создало спецштаб для мониторинга ситуации с топливом - РИА Новости, 28.06.2026
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19:56 28.06.2026
Правительство создало спецштаб для мониторинга ситуации с топливом

Правительство создало штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДефицит бензина в Приморском крае
Дефицит бензина в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дефицит бензина в Приморском крае . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом.
  • Штаб работает в круглосуточном режиме.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
«
"Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме", - сказал российский лидер на совещании.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вчера, 19:32
 
РоссияВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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