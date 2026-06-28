Правительство создало спецштаб для мониторинга ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом.
- Штаб работает в круглосуточном режиме.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме", - сказал российский лидер на совещании.