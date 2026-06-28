Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения россиян топливом.

На внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы.

Резервы практически соответствуют уровню прошлого года.

Крупнейшие НПЗ работают на полную мощность.

Власти создали оперативный штаб и временно запретили экспорт бензина и авиакеросина.

Рассматривается также полный запрет на экспорт дизеля.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка предложил рассмотреть дополнительные шаги по его стабилизации.

"Считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо", — сказал он.

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По его словам, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме и уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

Кроме того, в интересах потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается и полный запрет на экспорт дизеля.

"Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме", — добавил президент.

Он также потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры.

В минувший вторник вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая. На совещании с главой государства он докладывал, что кабинет министров принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей.

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба предлагали с 1 июля по 30 сентября снизить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15 до десяти процентов. В ФАС высказывали мнение, что это позволит оптимизировать логистику. Сегодня в кулуарах XXIII съезда партии "Единая Россия" Новак сказал журналистам, что на заседании оперативного штаба такое решение уже приняли.