Тюкавин рассказал о совместном отпуске с Овечкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин провел совместный отпуск с Александром Овечкиным, лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
- Тюкавин рассказал, что они с Овечкиным играли в пляжный волейбол, а также отметил, что Александр очень хорошо ставит блок.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Динамо" и сборной России по футболу Константин Тюкавин назвал классным совместный отпуск с лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.
Ранее Тюкавин опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он играет в пляжный волейбол с Овечкиным.
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"Классный отпуск, в четыре начинался волейбол - до шести-полседьмого постоянно рубились. Потом шли на ужин, встречались после него, футбол смотрели и общались", - сказал Тюкавин журналистам.
На вопрос о том, футболисты или хоккеисты лучше играли в волейбол, Тюкавин ответил: "Я в этот раз попал в компанию хоккеистов, поэтому тяжело оценивать. Все по-разному. Просто Саша в волейболе очень хорошо ставит блок - его вообще не пробить".
Форвард "Динамо" добавил, что не смог бы стать волейболистом: "Нет, рыбаком - возможно".
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