Тюкавин рассказал о совместном отпуске с Овечкиным

"Классный отпуск, в четыре начинался волейбол - до шести-полседьмого постоянно рубились. Потом шли на ужин, встречались после него, футбол смотрели и общались", - сказал Тюкавин журналистам.

На вопрос о том, футболисты или хоккеисты лучше играли в волейбол, Тюкавин ответил: "Я в этот раз попал в компанию хоккеистов, поэтому тяжело оценивать. Все по-разному. Просто Саша в волейболе очень хорошо ставит блок - его вообще не пробить".