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Бергс победил Умбера в Истбурне и выиграл первый в карьере титул ATP - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Теннис
 
15:00 28.06.2026
Бергс победил Умбера в Истбурне и выиграл первый в карьере титул ATP

Теннисист Бергс победил Умбера в Истбурне и выиграл первый в карьере титул ATP

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгиец Зизу Бергс обыграл француза Уго Умбера в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Истбурне.
  • Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Бергса, матч длился 2 часа 4 минуты.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бельгиец Зизу Бергс обыграл француза Уго Умбера в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого превышает 770 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу 48-й ракетки мира Бергса. Умбер занимает 30-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.
Изначально матч проходил в субботу, но был перенесен на воскресенье из-за дождя.
Бергсу 27 лет, он выиграл первый титул ATP в одиночном разряде в карьере. В активе 28-летнего Умбера семь побед на турнирах ATP.
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ТеннисУго УмберАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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