Бергс победил Умбера в Истбурне и выиграл первый в карьере титул ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгиец Зизу Бергс обыграл француза Уго Умбера в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Истбурне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Бергса, матч длился 2 часа 4 минуты.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бельгиец Зизу Бергс обыграл француза Уго Умбера в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого превышает 770 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу 48-й ракетки мира Бергса. Умбер занимает 30-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.

Изначально матч проходил в субботу, но был перенесен на воскресенье из-за дождя.