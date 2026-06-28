FT: США ищут способ быстро производить боеприпасы

Краткий пересказ от РИА ИИ США стремятся найти способы массового и дешевого производства боеприпасов из-за истощения запасов ракет в ходе иранского конфликта и дороговизны нынешнего производства.

Оборонная промышленность США не сможет восполнить потраченные в Иране ракеты в короткие сроки, на это потребуются годы.

В США разрабатываются экспериментальные проекты по производству дешевых ракет и БПЛА, оборонные компании экспериментируют с использованием готовых комплектующих.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США спешат найти способ производить боеприпасы быстро, массово и дешево на фоне истощения запасов ракет в ходе иранского конфликта и дороговизны нынешнего производства, сообщает газета США спешат найти способ производить боеприпасы быстро, массово и дешево на фоне истощения запасов ракет в ходе иранского конфликта и дороговизны нынешнего производства, сообщает газета Financial Times

В марте Financial Times сообщила, что США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы "на годы" вперед.

"Эту мастерскую создали, чтобы решить простую проблему: США производят недостаточно ракет, а те, что производят, баснословно дороги. Поскольку во время конфликта с Ираном запасы боеприпасов этой страны истощились, поиск способов производить быстро, дешево и в больших масштабах становится все более неотложной задачей", - пишет издание.

Как отмечает газета, даже если оборонная промышленность США будет работать на полную мощность, на восполнение потраченных в Иране ракет понадобятся не месяцы, а, скорее, годы. Ежегодно США производят лишь 600 ракет Tomahawk стоимостью 2,6 миллиона долларов каждая, ракеты двух других ключевых типов - PrSM и JASSM - стоят по 1,6 и 1,9 миллиона долларов, соответственно.

"Американский арсенал основан исключительно на дорогих, изысканных и труднопроизводимых системах вооружения", - заявил Financial Times экс-чиновник Пентагона Майкл Хоровиц.

Как пишет газета, в США появилось множество экспериментальных проектов по ракетам и БПЛА, а также программ закупок. По данным издания, некоторые оборонные компании США, например, Co-Aspire, разрабатывают своего рода сборные мастерские, которые в случае войны смогут массово производить дешевые ракеты. По словам представителя Co-Aspire Дуга Деннени, подобные мастерские создаются по принципу ресторанов "Макдональдс": в них нет сложного оборудования, а ракету можно собрать по инструкции.

Кроме того, оборонные компании США стали делать ракеты из готовых комплектующих, например, автозапчастей или двигателей, из которых любители строят самолеты на радиоуправлении. Как отмечает Financial Times. в Пентагоне больше не сомневаются в важности массового производства вооружений.