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FT: США ищут способ быстро производить боеприпасы - РИА Новости, 28.06.2026
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14:02 28.06.2026
FT: США ищут способ быстро производить боеприпасы

FT: США ищут способ производить боеприпасы быстро и дешево

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США стремятся найти способы массового и дешевого производства боеприпасов из-за истощения запасов ракет в ходе иранского конфликта и дороговизны нынешнего производства.
  • Оборонная промышленность США не сможет восполнить потраченные в Иране ракеты в короткие сроки, на это потребуются годы.
  • В США разрабатываются экспериментальные проекты по производству дешевых ракет и БПЛА, оборонные компании экспериментируют с использованием готовых комплектующих.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США спешат найти способ производить боеприпасы быстро, массово и дешево на фоне истощения запасов ракет в ходе иранского конфликта и дороговизны нынешнего производства, сообщает газета Financial Times.
В марте Financial Times сообщила, что США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы "на годы" вперед.
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"Эту мастерскую создали, чтобы решить простую проблему: США производят недостаточно ракет, а те, что производят, баснословно дороги. Поскольку во время конфликта с Ираном запасы боеприпасов этой страны истощились, поиск способов производить быстро, дешево и в больших масштабах становится все более неотложной задачей", - пишет издание.
Как отмечает газета, даже если оборонная промышленность США будет работать на полную мощность, на восполнение потраченных в Иране ракет понадобятся не месяцы, а, скорее, годы. Ежегодно США производят лишь 600 ракет Tomahawk стоимостью 2,6 миллиона долларов каждая, ракеты двух других ключевых типов - PrSM и JASSM - стоят по 1,6 и 1,9 миллиона долларов, соответственно.
"Американский арсенал основан исключительно на дорогих, изысканных и труднопроизводимых системах вооружения", - заявил Financial Times экс-чиновник Пентагона Майкл Хоровиц.
Как пишет газета, в США появилось множество экспериментальных проектов по ракетам и БПЛА, а также программ закупок. По данным издания, некоторые оборонные компании США, например, Co-Aspire, разрабатывают своего рода сборные мастерские, которые в случае войны смогут массово производить дешевые ракеты. По словам представителя Co-Aspire Дуга Деннени, подобные мастерские создаются по принципу ресторанов "Макдональдс": в них нет сложного оборудования, а ракету можно собрать по инструкции.
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Кроме того, оборонные компании США стали делать ракеты из готовых комплектующих, например, автозапчастей или двигателей, из которых любители строят самолеты на радиоуправлении. Как отмечает Financial Times. в Пентагоне больше не сомневаются в важности массового производства вооружений.
Financial Times 24 июня сообщила, что американские оборонные подрядчики испытывают трудности с выполнением требований Пентагона по наращиванию производства боеприпасов на фоне попыток США восполнить ракетные запасы, истощенные конфликтом с Ираном.
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