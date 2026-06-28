Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области.

Вооруженные Силы России поразили укрытия с техникой врага, уничтожили свыше взвода живой силы ВСУ и шесть боевых бронемашин, а также освободили 26 зданий в Константиновке и 59 в Красном Лимане.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

При освобождении Писанцев российская армия уничтожила до взвода ВСУ и поразила укрытия с техникой врага, а при освобождении Новоселовки уничтожено свыше взвода живой силы ВСУ и шесть боевых бронемашин.

Кроме того, Вооруженные Силы РФ за сутки освободили в Константиновке 26 зданий, а в Красном Лимане - 59. Ко всем прочему, БПЛА "Герань" российской армии поразили боевиков, склады лодок и безэкипажных катеров в тренировочном лагере ВСУ в Николаевской области.

ВСУ за сутки потеряли 1460 военнослужащих, два МиГ-29 и 590 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 170 750 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 945 танков и других боевых бронированных машин, 1749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 545 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Российский военнослужащий в ходе выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР сумел отразить атаку 17 FPV-дронов ВСУ и продолжил выполнение поставленной задачи, рассказал РИА Новости командир третьего батальона полка с позывным Барс.

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили пять радиолокационных станций украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Двина.

Двое украинских военных, предположительно, находившихся под воздействием наркотических веществ, продолжали движение, несмотря на плотный огонь на днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий российской группировки войск "Центр" Иван Сильнягин.

Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" успешно поразил скопление вражеской пехоты и несколько укрепленных объектов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Пепел.

Подлость ВСУ

ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Один житель Запорожской области погиб и шестеро пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Мирные жители Курской области, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что их содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили, одному из них выжгли букву Z на руке, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Вокруг ЗАЭС

ВСУ продолжают бить по району Запорожской АЭС и Энергодару, за минувшие сутки зафиксировано больше 60 попыток ударов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по Запорожской АЭС занимает двойственную позицию, и с этим надо бороться. Но, поскольку контрольный пакет в управляющем совете агентства принадлежит Западу, то из-за этого оно не говорит об ударах ВСУ по ЗАЭС откровенно, отметил глава "Росатома".

Вместе с тем, Россия донесет до мирового сообщества то, что ВСУ поставили перед собой задачу до предела "закошмарить" население Энергодара, заявил Лихачев.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

Со съезда "Единой России"

Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" прошел в Москве в воскресенье, на нем утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Россия является мировым фактором, что стоит на пути зла, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда. Поэтому ни у кого никогда не получалось избавиться от России, не получится и сейчас, и впредь, подчеркнул он.

Путин заявил, что весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот. Герои спецоперации являются подлинной элитой России, поэтому они должны продолжить служить стране в гражданских сферах, отметил президент РФ.