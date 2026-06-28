Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 28.06.2026
Бойцы "Севера" уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ под Харьковом

Бойцы ВС РФ уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
  • Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
  • Благодаря слаженным действиям подразделений, удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть технику.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили пять радиолокационных станций украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Двина.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника. Координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов", - рассказал командир.
Он отметил, что благодаря слаженности подразделений удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут. Это не позволило противнику укрыть технику.
Двина добавил, что для поражения одной станции артиллеристам, как правило, достаточно двух трех снарядов. По его оценке, вывод из строя таких объектов лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать замаскированную технику и орудия.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Дроны "Севера" сожгли 30 машин ВСУ под Харьковом с начала июня
Вчера, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала