Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.

Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.

Благодаря слаженным действиям подразделений, удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть технику.

БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили пять радиолокационных станций украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Двина.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника. Координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов", - рассказал командир.

Он отметил, что благодаря слаженности подразделений удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут. Это не позволило противнику укрыть технику.