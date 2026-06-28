Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
- Радиолокационные станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА.
- Благодаря слаженным действиям подразделений, удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут, что не позволило противнику укрыть технику.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили пять радиолокационных станций украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным Двина.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили пять радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника. Координаты целей были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов", - рассказал командир.
Он отметил, что благодаря слаженности подразделений удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут. Это не позволило противнику укрыть технику.
Двина добавил, что для поражения одной станции артиллеристам, как правило, достаточно двух трех снарядов. По его оценке, вывод из строя таких объектов лишает противника возможности вести разведку и обнаруживать замаскированную технику и орудия.