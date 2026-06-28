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Дроны "Севера" сожгли 30 машин ВСУ под Харьковом с начала июня - РИА Новости, 28.06.2026
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07:05 28.06.2026
Дроны "Севера" сожгли 30 машин ВСУ под Харьковом с начала июня

РИА Новости: дроны 11-го АК "Севера" сожгли 30 машин ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили более 30 автомобилей ВСУ в Харьковской области.
  • Удары по автомобилям противника наносятся ударными FPV-дронами после обнаружения целей воздушной разведкой.
  • Уничтожение логистики и срыв ротации снижают возможности обеспечения подразделений ВСУ и отражаются на их боеспособности.
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили более 30 автомобилей ВСУ, задействованных в подвозе грузов и ротации на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
"При выполнении боевых задач подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили автомобили противника, задействованные в доставке грузов и при проведении ротационных мероприятий. Всего расчетами ударных дронов было уничтожено более 30 целей в Харьковской области", - сказал офицер, подчеркнув, что это данные с начала июня.
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По его словам, маршруты передвижения противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки. После обнаружения пикапов и грузовиков, используемых для перевозки личного состава и доставки материальных средств, по ним наносятся удары ударными FPV-дронами.
Собеседник агентства уточнил, что применяются БПЛА с осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями. Удары наносятся как по заранее выявленным целям, так и в ходе так называемой свободной охоты.
Карта добавил, что операторы также ежедневно поражают роботизированные комплексы противника. По оценке офицера, уничтожение логистики и срыв ротации снижают возможности обеспечения подразделений и отражаются на их боеспособности.
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