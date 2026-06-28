Дроны "Севера" сожгли 30 машин ВСУ под Харьковом с начала июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили более 30 автомобилей ВСУ в Харьковской области.

Удары по автомобилям противника наносятся ударными FPV-дронами после обнаружения целей воздушной разведкой.

Уничтожение логистики и срыв ротации снижают возможности обеспечения подразделений ВСУ и отражаются на их боеспособности.

БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили более 30 автомобилей ВСУ, задействованных в подвозе грузов и ротации на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

"При выполнении боевых задач подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили автомобили противника, задействованные в доставке грузов и при проведении ротационных мероприятий. Всего расчетами ударных дронов было уничтожено более 30 целей в Харьковской области", - сказал офицер, подчеркнув, что это данные с начала июня.

По его словам, маршруты передвижения противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки. После обнаружения пикапов и грузовиков, используемых для перевозки личного состава и доставки материальных средств, по ним наносятся удары ударными FPV-дронами.

Собеседник агентства уточнил, что применяются БПЛА с осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями. Удары наносятся как по заранее выявленным целям, так и в ходе так называемой свободной охоты.