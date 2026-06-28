Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления БПЛА, 5 пикапов и 57 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь.
- Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили свыше 200 огневых задач при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
КУРСК, 28 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 5 пикапов ВСУ, а также 57 вражеских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 57 солдат ВСУ, 10 пунктов управления БПЛА и 5 пикапов ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Военнослужащие уточнили, что войска "Севера" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.