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Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила пять пикапов ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
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07:03 28.06.2026
Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила пять пикапов ВСУ

РИА Новости: артиллерия "Севера" за ночь уничтожила пять пикапов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления БПЛА, 5 пикапов и 57 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь.
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили свыше 200 огневых задач при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
КУРСК, 28 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 5 пикапов ВСУ, а также 57 вражеских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 57 солдат ВСУ, 10 пунктов управления БПЛА и 5 пикапов ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Военнослужащие уточнили, что войска "Севера" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Бойцы "Севера" уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении
Вчера, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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