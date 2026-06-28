Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила пять пикапов ВСУ

КУРСК, 28 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 5 пикапов ВСУ, а также 57 вражеских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".