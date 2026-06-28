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Бойцы "Севера" уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 28.06.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики-операторы группировки войск «Север» за ночь уничтожили два пикапа, броневик и роботизированный комплекс ВСУ на прифронтовых дорогах сумского направления.
  • Работа велась по тактике «Ждунов» на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.
  • Дроны на оптоволокне, используемые разведчиками, не боятся вражеских помех и дают четкую картинку в любых условиях.
КУРСК, 28 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" за ночь уничтожили два пикапа, броневик и роботизированный комплекс ВСУ на прифронтовых дорогах сумского направления, лишив противника снабжения и связи на этом участке, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ждан.
По его словам, работа велась синхронно и без "промахов" в темное время суток на прифронтовых дорогах по тактике "Ждунов". Разведчики "Севера" устроили засады на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.
"Первым делом два пикапа потом уже броневик и НРТК (наземный роботизированный комплекс - ред.). В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав - ликвидирован. Противник лишился снабжения и связи на этом участке", - сообщил он.
Дроны на оптоволокне идеально подходят для таких задач: они не боятся вражеских помех, управляются по кабелю, дают четкую картинку в любых условиях, добавил Ждан.
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