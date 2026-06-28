Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики-операторы группировки войск «Север» за ночь уничтожили два пикапа, броневик и роботизированный комплекс ВСУ на прифронтовых дорогах сумского направления.

Работа велась по тактике «Ждунов» на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.

Дроны на оптоволокне, используемые разведчиками, не боятся вражеских помех и дают четкую картинку в любых условиях.

КУРСК, 28 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" за ночь уничтожили два пикапа, броневик и роботизированный комплекс ВСУ на прифронтовых дорогах сумского направления, лишив противника снабжения и связи на этом участке, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ждан.

По его словам, работа велась синхронно и без "промахов" в темное время суток на прифронтовых дорогах по тактике "Ждунов". Разведчики "Севера" устроили засады на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.

"Первым делом два пикапа потом уже броневик и НРТК (наземный роботизированный комплекс - ред.). В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав - ликвидирован. Противник лишился снабжения и связи на этом участке", - сообщил он.