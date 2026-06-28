Российский морпех отбился от 17 дронов ВСУ в Новом Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский военнослужащий в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР отразил атаку 17 FPV-дронов ВСУ.
- Морпех уничтожил несколько беспилотников из стрелкового оружия, от остальных уклонялся с помощью маневров и добрался до лесополосы.
- Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты.
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий в ходе выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР сумел отразить атаку 17 FPV-дронов ВСУ и продолжил выполнение поставленной задачи, рассказал РИА Новости командир третьего батальона полка с позывным Барс.
По словам командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, морпех был обнаружен противником при переходе открытого участка местности протяженностью около 400 метров.
"Боец при движении в населенном пункте Новый Донбасс был обнаружен противником. Он находился практически в центре открытого поля, после чего противник начал атаковать его FPV-дронами различных типов — как на радиоуправлении, так и на оптоволокне", - рассказал командир батальона.
По словам Барса, военнослужащий сумел уничтожить несколько беспилотников из стрелкового оружия, а от остальных уклонялся с помощью маневров.
"Первые два-три дрона он уничтожил огнем из стрелкового оружия. Затем противник продолжил атаки, однако боец своевременно реагировал на угрозы, уходил от ударов и смог добраться до лесополосы", - отметил собеседник агентства.
Командир уточнил, что всего по морпеху было применено 17 FPV-дронов. Несмотря на это, военнослужащий не только избежал поражения, но и продолжил выполнение поставленной задачи.
"Все наблюдали за ним в режиме реального времени. За него переживали многие. Он проявил выдержку, хладнокровие и выполнил задачу до конца", - добавил Барс.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".