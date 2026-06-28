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ТОС "Солнцепек" поразила укрепленные объекты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.06.2026
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ТОС "Солнцепек" поразила укрепленные объекты ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ТОС "Солнцепек" поразила укрепленные объекты ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» успешно поразил скопление вражеской пехоты и несколько укрепленных объектов ВСУ в Сумской области.
  • Точные удары стали возможны благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки «Север».
КУРСК, 28 июн – РИА Новости. Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" успешно поразил скопление вражеской пехоты и несколько укрепленных объектов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Пепел.
"За один массированный удар экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укрепленных пунктов в Сумской области... Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки "Север" были нанесены точные удары, в результате которых все цели были уничтожены", – сообщил агентству командир взвода.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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