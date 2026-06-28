Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» успешно поразил скопление вражеской пехоты и несколько укрепленных объектов ВСУ в Сумской области.
- Точные удары стали возможны благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки «Север».
КУРСК, 28 июн – РИА Новости. Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" успешно поразил скопление вражеской пехоты и несколько укрепленных объектов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Пепел.
"За один массированный удар экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укрепленных пунктов в Сумской области... Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки "Север" были нанесены точные удары, в результате которых все цели были уничтожены", – сообщил агентству командир взвода.