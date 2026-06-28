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Боевики ВСУ бегут с позиций в стрелковом бою с военными ВМФ России - РИА Новости, 28.06.2026
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Боевики ВСУ бегут с позиций в стрелковом бою с военными ВМФ России

РИА Новости: военные ВСУ бегут с позиций в стрелковом бою с морпехами ВМФ РФ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие оставляют позиции в стрелковом бою с морскими пехотинцами Военно-морского флота РФ.
  • Потери несет сторона ВСУ, так как их попытки контратаковать не достигают успеха.
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие оставляют позиции в стрелковом бою с морскими пехотинцами Военно-морского флота РФ, сообщили РИА Новости в группировке войск "Восток".
"В стрелковом бою, при огневом контакте, осознавая, что столкнулся с хорошо подготовленными, мотивированными бойцами морской пехоты ВМФ РФ, старается покинуть занимаемые им рубежи и в спешке отступить", - сообщили в группировке войск.
Там также отметили, что все попытки украинских военных контратаковать разбиваются о стойкость бойцов 2-го батальона 155-го полка морской пехоты и не достигают успеха, при этом противник несет потери в личном составе.
Анализ показал, что морально-психологическое состояние и уровень боевой подготовки военнослужащих подразделений морской пехоты значительно выше, чем у военнослужащих ВСУ, добавили в "Востоке".
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