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Рядовой ВС России уничтожил трех боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
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00:02 28.06.2026
Рядовой ВС России уничтожил трех боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ

Рядовой ВС РФ Воротников уничтожил трех боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рядовой российских Вооруженных сил Владимир Воротников обнаружил штурмовую группу ВСУ.
  • Прицельным огнем он уничтожил троих украинских пехотинцев, после чего оставшаяся часть группы ВСУ отступила.
  • Благодаря действиям Воротникова была отбита атака украинских боевиков на российские позиции.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Владимир Воротников в ходе спецоперации обнаружил штурмовую группу ВСУ, уничтожил трех боевиков и прогнал остальных, сообщает Минобороны РФ.
Штурмовая группа Воротникова выполняла боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.
В районе выполнения задачи рядовой обнаружил передвижение группы украинских боевиков. Он понаблюдал за ними, оценил их маршрут и скрытно занял выгодную огневую позицию.
"Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Воротников прицельным огнем уничтожил троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступила", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря грамотным и мужественным действиям Воротникова противник понес потери, была отбита атака украинских боевиков на российские позиции.
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