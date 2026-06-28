Рядовой ВС России уничтожил трех боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Владимир Воротников в ходе спецоперации обнаружил штурмовую группу ВСУ, уничтожил трех боевиков и прогнал остальных, сообщает Минобороны РФ.

Штурмовая группа Воротникова выполняла боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.

В районе выполнения задачи рядовой обнаружил передвижение группы украинских боевиков. Он понаблюдал за ними, оценил их маршрут и скрытно занял выгодную огневую позицию.