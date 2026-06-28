Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рядовой российских Вооруженных сил Владимир Воротников обнаружил штурмовую группу ВСУ.
- Прицельным огнем он уничтожил троих украинских пехотинцев, после чего оставшаяся часть группы ВСУ отступила.
- Благодаря действиям Воротникова была отбита атака украинских боевиков на российские позиции.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Владимир Воротников в ходе спецоперации обнаружил штурмовую группу ВСУ, уничтожил трех боевиков и прогнал остальных, сообщает Минобороны РФ.
Штурмовая группа Воротникова выполняла боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.
В районе выполнения задачи рядовой обнаружил передвижение группы украинских боевиков. Он понаблюдал за ними, оценил их маршрут и скрытно занял выгодную огневую позицию.
"Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Воротников прицельным огнем уничтожил троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступила", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря грамотным и мужественным действиям Воротникова противник понес потери, была отбита атака украинских боевиков на российские позиции.