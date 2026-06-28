Сечин, Миллер, Алекперов участвуют в совещании с Путиным по топливу

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители топливно-энергетического комплекса России, включая руководителей крупных компаний, принимают участие в совещании с президентом России.

Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия системных мер для стабилизации топливного рынка.

Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, и кабмин принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Представители топливно-энергетического комплекса России, в том числе председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, акционер "Лукойла" Вагит Алекперов принимают участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению топливом внутреннего рынка, передает корреспондент РИА Новости.

Также в совещании принимают участие гендиректор " Сургутнефтегаза Владимир Богданов , гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, президент "Транснефти" Николай Токарев.

Путин в воскресенье собрал совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. В ходе выступления президент РФ подчеркнул, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Как отметил российский лидер, речь идет и о наращивании объема предложения и необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.