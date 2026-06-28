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Сечин, Миллер, Алекперов участвуют в совещании с Путиным по топливу - РИА Новости, 28.06.2026
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20:11 28.06.2026
Сечин, Миллер, Алекперов участвуют в совещании с Путиным по топливу

Сечин, Миллер, Алекперов участвуют в совещании по обеспечению рынка РФ топливом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители топливно-энергетического комплекса России, включая руководителей крупных компаний, принимают участие в совещании с президентом России.
  • Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия системных мер для стабилизации топливного рынка.
  • Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, и кабмин принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Представители топливно-энергетического комплекса России, в том числе председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, акционер "Лукойла" Вагит Алекперов принимают участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению топливом внутреннего рынка, передает корреспондент РИА Новости.
Также в совещании принимают участие гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, президент "Транснефти" Николай Токарев.
Путин в воскресенье собрал совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. В ходе выступления президент РФ подчеркнул, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Как отметил российский лидер, речь идет и о наращивании объема предложения и необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
На совещании главы государства с кабмином 23 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая. Вице-премьер доложил, что кабмин принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вчера, 19:32
 
ЭкономикаРоссияВладимир БогдановАлександр ДюковНиколай ТокаревСургутнефтегазГазпромТранснефть
 
 
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