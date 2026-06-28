Краткий пересказ от РИА ИИ Джордж Сорос пожертвовал более 100 миллионов долларов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов в США.

Почти все средства были направлены через комитет политических действий Сороса, не учитывая возможные вложения через фонд «Открытое общество».

Сорос может побить собственный рекорд по пожертвованиям за период с 2021 по 2022 год, когда он выделил более 128 миллионов долларов Демократической партии США.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Скандально известный финансист Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демократической партии США, пожертвовал более 100 миллионов долларов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов в стране, сообщает газета Скандально известный финансист Джордж Сорос, известный своей приверженностью Демократической партии США, пожертвовал более 100 миллионов долларов на избирательные кампании в преддверии промежуточных выборов в стране, сообщает газета New York Post со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии (FEC).

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

"Джордж Сорос потратил ошеломляющие 102,8 миллиона долларов в ходе избирательного цикла промежуточных выборов, что, как сообщается, делает его крупнейшим индивидуальным донором на сегодняшний день и главным архитектором значительного сдвига (Демократической - ред.) партии в сторону радикального левого крыла", - говорится в сообщении газеты.

Как пишет издание, почти все 102 миллиона долларов были направлены через комитет политических действий Сороса. При этом, подчеркивает газета, эта сумма не учитывает его возможные вложения через фонд "Открытое общество"*, поскольку организация, будучи некоммерческой, не обязана раскрывать свои расходы.

Отмечается, что Сорос может побить собственный рекорд по пожертвованиям за период с 2021 по 2022 год - тогда он выделил более 128 миллионов долларов Демократической партии США.

В России "Открытое общество"* и "Открытое общество - фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

В 2026 году промежуточные всеобщие выборы в США традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.